четвъртък, ноември 13, 2025
Среща на министър Гергиев с Н. Пр. г-жа Листиана Оперананта, посланик на Индонезия

Министърът на външните работи Георг Георгиев прие днес на среща  извънредния и пълномощен посланик на Република Индонезия в Република България Н. Пр. г-жа Листиана Оперананта. 

В рамките на разговора двете страни очертаха важното значение на дългогодишните и стабилни двустранни отношения и подчертаха готовността си за тяхното по-нататъшно развитие в широк кръг сфери. Споделена беше съвместна готовност за подобаващо отбелязване на 70-годишния юбилей от установяването на дипломатическите отношения през 2026 г.

Обсъдени бяха конкретни идеи за  разширяване на двустранните връзки както в традиционните сфери като търговия, икономика, култура и образование, така и в нови области като научен обмен, енергетика и др. 

По време на срещата беше подчертано и важното значение на сътрудничеството между България и Индонезия в многостранните формати като ООН, Стратегическото партньорство ЕС-АСЕАН и др. 

