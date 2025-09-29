Среща на Главния секретар на МВнР с Държавния секретар на МВнР на Чешката република

Главният секретар на Министерството на външните работи Георги Георгиев проведе днес среща в МВнР с Радек Рубеш, Държавен секретар на Министерството на външните работи на Чешката република.

Георги Георгиев и Радек Рубеш обсъдиха теми от взаимен интерес, като акцент беше поставен върху механизмите за финансово подсигуряване и за кариерно развитие на служителите от дипломатическите служби на двете държави. Особено внимание в разговора между двамата бе отделено на предстоящото присъединяване на България към еврозоната и предприетите от страна на МВнР действия за осъществяване на плавен преход на институцията към въвеждането на единната европейска валута по отношение на възнагражденията на служителите в София и в чужбина.

Двете страни се обединиха около идеята за поддържане на диалога с цел споделяне на добри практики в процесите на функциониране на дипломатическите служби на България и Чехия.

Facebook

Twitter



Shares