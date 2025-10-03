събота, октомври 4, 2025
България

Специализирани екипи на ВМС се включиха в дейностите в помощ на населението при наводненията в Област Бургас

Редактор

 След постъпили искания за активирането на специализирани екипи от състава на ВМС от областния управител на Бургас и получено разрешение от началника на отбраната, модулно формирование от Военноморска база Бургас има готовност за дейстие в района на река Велека до село Синеморец.

Задачата пред военнослужещите е пробиване на пясъчната коса, при необходимост, и осигуряване на свободното отичане на водите на реката в морето.

Специалисти от ВМС са включени в кризисен щаб, който действа в района на град Свети Влас.

Водолазни екипи от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база Варна и Военноморска база Бургас оказват помощ и съдействие за евакуация на хора, в района на ваканционно селище Елените, Община Несебър.

