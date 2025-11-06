Специализирана международна полицейска операция за неутрализиране на незаконните потоци на хора и стоки се провежда на няколко гранични пункта в страната

Главен комисар Антон Златанов: Това не е просто криминална престъпност, а дейност, която ощетява хазната. МВР се стреми с всички сили и средства да противодейства в тази посока

Международната специализирана полицейска операция се провежда на няколко гранични контролно-пропускателни пункта и преходи в страната и е най-мащабната, организирана у нас досега. Тя се реализира от главните дирекции на МВР „Гранична полиция“ и „Борба с организираната престъпност“, съвместно с Агенция „Митници“. В акцията участват и представители на партньорски служби от страните от региона, както и на САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия, с подкрепата на Европол и под координацията на Фронтекс в рамките на работната група „Балкански мост“ (BALKAN BRIDGE). Целите на съвместната операция са проследяване и неутрализиране на незаконния трафик на хора, наркотични вещества и акцизни стоки през страната. Съвместните действия спомагат за ограничаване на контрабандните потоци и дейността на свързаните престъпни групи, както и за подобряване на координацията при действия и обмяна на данни в реално време между правоохранителните органи на отделните институции и между държавите.

На брифинг, проведен на ГКПП Капитан Андреево днес, директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов обяви, че операцията е изключително мащабна и за първи път с толкова голямо присъствие на международни партьорски служби. Той изтъкна: „Целта не е да хващаме „дребните риби“ в трансграничната престъпност, а да стигнем до лидерите. Операцията няма начало и край, тя не е кампанийна, а постоянна и ще има много етапи“. По думите на заместник-директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) Йордан Пешев, опитът на дирекцията в международните разследвания е изключително ценен в подобни операции срещу организираната и неорганизираната трансгранична престъпност. От началото на годината има над 60 проведени операции, като са неутрализирани над 20 престъпни групи.

Ашли Варгийз, представител на NCA, Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, отбеляза: „Великобритания има тясно сътрудничество с българските правоприлагащи власти, в това число с ГДБОП, ГДГП, Агенция Митници и всички други организации и агенции, които се борят с организираната престъпност. Този съюз е изграден на базата на взаимно доверие, солидарност и споделяне на опит. Работим в тясно сътрудничество с България, САЩ, европейските партньори, за да засилим взаимодействието и полагаме съвместни усилия за подобряване на общата ни сигурност и защита на обществеността от заплахи.“

На брифинга присъстваха още началникът на митнически пункт “Капитан Андреево” Филип Николов и Лорън Ърст, аташе по вътрешната сигурност към посолството на Франция у нас и представители на партньорски служби – участници в операцията.

