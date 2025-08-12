Специализиран екип от ВМС унищожи дрон, изхвърлен от морето край Созопол

Специализиран екип от Военноморските сили (ВМС) извърши разузнаване и унищожаване на дрон, намерен днес, 12 август на плаж „Харманите“, Община Созопол.

Искането за участие на военнослужещите е получено в 10.00 часа от Областна администрация Бургас. След положителна резолюция от началника на отбраната, е активирана група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от ВМС. По заповед на заместник-командира на ВМС флотилен адмирал Ваньо Мусински, групата с ръководител капитан III ранг Живко Карчев, е тръгнала от Военноморска база Бургас към мястото, където е открит предметът. Военнослужещите констатират, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част. От гледна точка на сигурността, по предложение на груповия отговорник, заместник-командирът на ВМС флотилен адмирал Мусински разреши унищожаването на дрона да се извърши на място, при стриктно спазване на мерките за безопасност и регламентиращите документи. В 11:20 ч дронът е унищожен.

