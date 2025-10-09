Специализиран екип обезвреди невзривени боеприпаси, открити в квартал „Бояна“ в София

Специализиран екип за обезвреждане на невзривени бойни припаси от 78-ми батальон за осигуряване, получи задача днес, 9 октомври, да извърши разузнаване на метални предмети, открити по време на изкопни дейности в квартал „Бояна“ в София.

На място военнослужещите, под ръководството на капитан Борислав Манов, са установили, че намерените метални предмети са силно корозирали ръчни гранати тип „бухалка“.

В съответствие с всички мерки за безопасност гранатите са транспортирани и ще бъдат унищожени утре в ненаселен, обезопасен район.

Facebook

Twitter



Shares