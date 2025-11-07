Скорост, адаптивност и постоянно иновиране е новата формула за конкурентоспособност

Зам.-министър Дановски отличи високотехнологична компания за софтуерни продукти по време на наградите на Българска фондова борса

Зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски връчи отличие на българската иновативна компания CleverPine по време на годишните награди на Българската фондова борса по програмата за растеж beamUp lab. Tя е водеща в разработките на софтуерни продукти и инженерни услуги. Продуктовите екипи на фирмата са специализирани в развитието на дигитални екосистеми и платформи, нови технологии и AI. Те разполагат с експертиза в различни области, включително аерокосмическата промишленост, високите технологии и други.

„Поздравявам ви за всичко, което дружно правите в екосистемата. И специални благодарности на Българската фондова борса, че дава видимост на онези български бизнеси, на онази част от индустрията, която създава бъдещия ни икономически потенциал“, каза Дановски пред представителите на десетки високотехнологични компании на събитието.

„Споделяйте това, което ще представлява новата формула на конкурентоспособност. Единствено чрез скорост, адаптивност и постоянно иновиране можем да дадем своя отпечатък. Не само в рамките на България, а и на нашия регион“, завърши зам.-министърът.

Специално отличие от Българската фондова борса получи и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия към Министерството на иновациите и растежа за активната подкрепа на стартиращите и растящи компании и приноса към развитието на предприемаческата екосистема в България.

Facebook

Twitter



Shares