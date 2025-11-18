Шест ученически проекта бяха отличени на Националното състезание по природни науки и екология

Шест ученически проекта бяха отличени на Национално състезание по природни науки и екология, което се проведе в Средно училище „Йордан Йовков“ в Кърджали.

Тази година в надпреварата се включиха 32 ученически проекта в областите екология, биология, химия, физика и интердисциплинарни научни разработки. Осем от тях бяха подготвени от деца в първа възрастова група (5.–7. клас), а останалите 24 – от участници във втора възрастова група (8.–12. клас).

Учениците представиха разработките си в най-различни научни направления – от изследвания върху чистотата на въздуха, водата и почвите, през биологични експерименти и иновативни подходи за работа с растения, до решения в областта на устойчивата енергия, рециклирането, защита на природата и опазването на човешкото здраве. Някои постери показваха впечатляващи модели на технологични устройства, други разкриваха екологични предизвикателства в реалната среда, трети насочваха вниманието към психологически и социални теми.

В първата състезателна група победи проект „Всяка капка вода е безценна“ на Никол Гошева 6. клас от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Враца. Второто място бе за „По следите на дивите животни“, проект на Марина Димитрова и Кристина Кирилова, 5. и 6. клас ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил. Трети стана проектът на Емма Иванова и Ния Върбанова от ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново с проект „ Тайните на млечния протеин“.

Във втора състезателна група спечели проект „В обувките на другите“ на Алина Боянова и Елена Захариева от 11. клас на ПЧМГ, София. На второ място с също бе проект на ПЧМГ „Поглед към света на киселото мляко от училищната лаборатория“ на учениците Маттео де Кринис и Никола Доцов от 9. клас. Третото място бе за НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ за „Глас и чувства“, на Емилия Славова от 12. клас.

Във втората сесия надпреварата продължи с официалните защити в два от STEM кабинетите на училището-домакин, където учениците представиха своите разработки в пълен обем пред националната комисия.

Пред всички участници лекция представи инж. Деян Дойков от Единния център по иновации на БАН на тема „Предприемачеството в науката“.

Националното състезание по природни науки и екология за защита и представяне на проекти беше организирано от Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието – Кърджали и Средно училище „Йордан Йовков“ с директор Людмила Чаушева.

