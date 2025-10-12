неделя, октомври 12, 2025
Сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ 2 беше осветена в зелена светлина в знак на подкрепа на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи

Сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ 2 беше осветена в зелена светлина на 11 октомври 2025 г. в знак на подкрепа на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, отбелязван всяка година по инициатива на Съвета на Европа.

По този повод председателят на парламента Наталия Киселова заяви, че Народното събрание подкрепя информационната кампания за популяризиране донорството.

По този начин отдаваме заслужена почит към донорите на органи и благодарност към техните семейства за човечността и съпричаността към чуждата болка, проявени в най-тежък момент. Днешната инициатива е израз и на подкрепа към медицинските екипи, които работят в областта на трансплантациите и дават на хората втори шанс за живот, подчерта тя. Европейският ден на донорството и трансплантациите на органи цели да привлече все повече хора към тази благородна кауза, да подчертае важността на спасяването на човешки животи и да повиши общественото доверие в процеса, допълни Наталия Киселова.

Включването на парламента в информационната кампания е по покана на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която организира поредица от събития, свързани с отбелязването на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.

