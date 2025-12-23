СДВР събра 18 000 лева на Коледния си базар – рекордьор в поредицата благотворителни акции на служители от системата на МВР

Парите бяха разпределени между служители, чиито деца са в тежко здравословно състояние и се нуждаят от спешно лечениe и деца, които са останали само с един родител

На Коледния базар, провел се на 17 декември, служители на Столичната дирекция на вътрешните работи дадоха воля на творческите си умения и представиха ръчно изработени изделия, картини, рисунки, картички, плетива, коледни и детски играчки, сувенири и меденки. Старта на празненството даде главен комисар Любомир Николов, който отправи топли думи за светлите празници към служителите и техните деца.

Гости на коледното тържество бяха началниците на районните управления, полицейските аташета на Италия, Гърция, Австрия и Франция, представители на Дирекция Международно оперативно сътрудничество в МВР. Благодарение на обединените усилия бяха събрани над 18 000 лева.

Градуса на доброто настроение с песни и танци вдигнаха децата от Националното музикално училище „Любомир Пипков“, илюзионисти от Националната школа по атракционни изкуства, ансамблите за народни танци „Гоце Делчев“ и на СДВР, музиканти от представителния духов оркестър при Академията на МВР. Водещ на събитието беше актьорът Веселин Плачков, който сам пожела да се включи за радост на децата от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“.

Днес директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов дари събраните средства от Коледния базар. Парите бяха разпределени между служители, чиито деца са в тежко здравословно състояние и се нуждаят от спешно лечениe и деца, които са останали само с един родител. 2 000 лева от общата сума директорът на СДВР поднесе на Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“.

