Създават „Холдинг Марица Изток“ с ТЕЦ „Марица изток 2“ и „Мини Марица-изток“

Новата структура ще обхване и дружеството за възстановяване на минни терени, а държавата планира инвестиции в рекултивация, фотоволтаици и системи за съхранение

ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, „Мини Марица-изток“ ЕАД и „Мини Марица-изток – възстановяване на минни терени“ ще станат част от новия „Холдинг Марица Изток“. Това стана ясно по време на заседание на парламентарната Комисия по енергетика.

Преструктурирането на Българския енергиен холдинг предвижда ТЕЦ „Марица изток 2“ и „Мини Марица-изток“ да бъдат отделени в новото холдингово дружество. В него ще влезе и компанията за възстановяване на минни терени, която ще подготвя засегнатите от въгледобива площи за нови икономически дейности.

Решението за учредяване на „Холдинг Марица Изток“ ЕАД е подписано от министъра на енергетиката Ива Петрова на 31 август 2026 г.

До 14 дни след решението трябва да бъде изготвен доклад от независим одитор, който да потвърди стойността на прехвърлените активи и регистрирания капитал. След това предстои вписване в Търговския регистър.

Впоследствие Съветът на директорите ще трябва да финализира и одобри структурата, бизнес програмата и финансовия план на новия холдинг и неговите дъщерни дружества.

„Решението не се свежда просто до административно отделяне на две компании в нов холдинг, а до решения, които ще дадат ясна визия за комплекса „Марица Изток“, който винаги е бил и ще бъде стратегически актив за България“, заяви министър Петрова.

Планират добив от 14–15 млн. тона въглища годишно

Според представените планове средният добив през следващите десет години се очаква да бъде около 14–15 млн. тона въглища годишно, а производството на електроенергия – приблизително 5000 GWh годишно.

От Министерството на енергетиката посочват, че през следващите 5–6 години въглищните мощности ще продължат да имат роля в електроенергийната система, включително при осигуряването на системни резерви, регулирането на честотата и балансирането.

За периода 2027–2031 г. се планират проекти за рекултивация и подготовка на освободени минни терени за нови икономически дейности, изграждане на фотоволтаични централи със системи за съхранение, инфраструктура за присъединяване и мерки за дългосрочната устойчивост на рудник „Трояново-север“.

Предвижда се част от служителите на „Мини Марица-изток“ да бъдат насочени към възстановяването и рекултивацията на терените. Дейностите трябва да бъдат финансирани основно чрез Фонда за справедлив преход и частично от държавния бюджет.

Към момента е получено одобрение за предоставянето на 41,6 млн. евро от държавния бюджет, при определени условия за мониторинг на разходването на средствата.

Предстоят още преговори със синдикатите за социалните мерки и обезщетенията на персонала, процедури за държавна помощ за рудник „Трояново-север“ и социално-икономическата трансформация, както и осигуряване на ликвидност на новия холдинг чрез увеличение на капитала с парична вноска от държавата.