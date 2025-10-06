Създаване на съвместни екипи за разследване на изпирането на пари обсъдиха министърът на правосъдието и председателят на Евроюст

Съвместни екипи за разследване на изпирането на пари между разследващите органи на страните от Югоизточна Европа и държавите-членки на ЕС бяха обсъдени днес между министъра на правосъдието Георги Георгиев и г-н Михаел Шмид, председател на „Евроюст“.

„Евроюст“ – агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, подкрепя трансграничното съдебно сътрудничество при разследването на тежки организирани престъпления и тероризъм, засягащи повече от една държава. Председателят Шмид подчерта, че „Евроюст“ предоставя правна, логистична и финансова помощ на тези съвместни екипи за разследване.

Той и министър Георгиев акцентираха върху важността на обмена на знания на стратегическо ниво с български магистрати, включително специализирани съвети за най-добри практики и придобит опит, които „Евроюст“ може да предостави.

„Ефективното разследване и противодействие на изпирането на пари остават приоритети за българското правителство като част от усилията му България да излезе от „сивия списък“ за изпиране на пари, в който страната е включена от 2023 г.“, добави министърът на правосъдието.

Двете страни посочиха, че целта им е засилване на сътрудничеството в борба с изпирането на пари и с всички други форми на сериозна организирана престъпност.

