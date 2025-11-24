Съвместно учение на български, турски и италиански военнослужещи на учебен полигон „Корен“

Механизирана рота и самоходна минохвъргачна батарея от 38-ми механизиран батальон на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, съвместно с формирования от Многонационалната бойна група на НАТО в България, проведоха тактическо учение на учебен полигон „Корен“ в периода 23–24 ноември.

В него освен военнослужещи от българските Сухопътни войски участваха механизирана рота от въоръжените сили на Република Турция и пехотен взвод от въоръжените сили на Италия.

Учението даде възможност на командирите от всички степени да усъвършенстват подготовката си по планиране и водене на операции, както и да повишат координацията и оперативната съвместимост с коалиционните формирования.

Тактическото учение на полигон „Корен“ е част от подготовката на формированията за учението „Stone Wall 25“ на Многонационалната бойна група на НАТО в България.

„Stone Wall 25“ се провежда под ръководството на италианската бригада „Пинероло“. В него участват военните формирования в състава на Многонационалната бойна група от Албания, България, Гърция, Италия, Черна гора, Северна Македония, Румъния и Турция. Целта на съвместната подготовка е да бъде повишена оперативната съвместимост на съюзническите сили и да се демонстрира тяхното единство и сплотеност.

