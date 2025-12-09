Съвместно изявление относно Стратегическия диалог между Република България и Съединените американски

На 9 декември 2025 г. правителствата на Република България и Съединените американски щати проведоха третия Стратегически диалог на високо равнище. Отношенията между нашите две държави никога не са били по-силни. Като доверени съюзници споделяме общ ангажимент към регионалния и глобалния мир и сигурност, устойчивия икономически растеж и силната търговия и инвестиции в полза на нашите два народа. Диалогът се фокусира върху следните приоритети:

Сътрудничество в областта на сигурността и отбраната

Партньорството между Съединените щати и България в областта на отбраната укрепва сигурността и стабилността в Черноморския регион, Западните Балкани и по източния фланг на НАТО. Придобиването от България на изтребители Ф-16 и бронирани машини „Страйкър“, съвместното участие в многонационалната бойна група на НАТО, разположена в България, и развитата българска отбранителна промишленост засилват оперативната съвместимост в рамките на НАТО и общата сигурност, и подпомагат износа и индустрията на САЩ в сферата на отбраната. Съединените щати приветстваха решителните стъпки на България за увеличаване на разходите за отбрана, подобряване на оперативната съвместимост и постигане на целите на НАТО по отношение на способностите.

Сътрудничество и инвестиции в енергетиката

Съединените щати отбелязаха напредъка на България в укрепването на регионалната енергийна сигурност и свързаност чрез диверсификация, която намалява зависимостта от руски енергийни ресурси, подкрепяйки енергийните интереси на САЩ и достъпа до пазара. Двустранното сътрудничество в сферата на ядрената енергия за граждански цели засилва ролята на България като регионален енергиен център и създава възможности за американския бизнес. Предвидимият и прозрачен бизнес климат насърчава двустранната търговия и разширява сътрудничеството в областта на икономиката, цифровите технологии и енергийната сигурност, включително целевите инвестиции и модернизацията на инфраструктурата.

Гранична сигурност и правоприлагане

Засиленото сътрудничество в областта на граничната сигурност и правоприлагането пряко подпомага общите ни усилия в борбата с организираната престъпност, трафика на хора и наркотици, незаконната миграция, тероризма и заплахите за киберсигурността. Продължаващият напредък на България по ключови усилия в областта на сигурността и обмена на информация, свързани с програмата за безвизово пътуване, е от полза и за двете държави, укрепва граничната сигурност и улеснява законното пътуване.

Глобален мир и сигурност

България и Съединените щати имат общ интерес за глобален мир, свобода, демокрация и икономически растеж. България приветства инициативите на президента Тръмп за прекратяване на войната в Украйна и всеобхватната рамка за устойчив и траен мир в Газа.

