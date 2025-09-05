петък, септември 5, 2025
Съвместно изявление на Европейския комисар по финансовите услуги Албукерк и министър Петкова

Днес Европейският комисар Мария Луиш Албукерк и министърът на финансите Теменужка Петкова проведоха конструктивна среща в София, за да обсъдят текущите развития във финансовия сектор, приоритетите на България и по-широките усилия на Европейския съюз за укрепване на конкурентоспособността, инвестициите и благоденствието на гражданите.

Дискусиите се съсредоточиха върху възможностите и предизвикателствата пред по-нататъшната интеграция на финансовата система на България в европейската рамка, включително развитието на капиталовите пазари, защитата на потребителите и инвеститорите и достъпа до финансиране за малките и средните предприятия. Двете страни подчертаха значението на задълбочаването на съюза за спестявания и инвестиции, водеща инициатива на ЕС, чиято цел е да мобилизира частните спестявания, да стимулира дългосрочните инвестиции и да гарантира, че гражданите и предприятията в цяла Европа се възползват от по-ефективна и устойчива финансова система.

Комисарят и министърът се съгласиха, че финансовата грамотност и информираното вземане на решения са от съществено значение за овластяването на гражданите, а силни и прозрачни институции са ключът към привличането на инвестиции и насърчаването на иновациите. Те също така обмениха мнения относно ролята на частните финанси в подкрепата на зеления и цифровия преход в Европа, както и важността по-нататъшното развитие на капиталовите пазари в ЕС да следва приобщаващ подход, който отчита интересите на всички държави членки и техните граждани, независимо от размера и нивото на развитие на техните капиталови пазари.

Срещата потвърди общата ангажираност на Република България и Европейската комисия да работят заедно за по-силна и по-интегрирана финансова система, която да служи на гражданите, да подкрепя устойчивия растеж и да укрепва икономическата устойчивост на Европа.

Мария Луиш Албукерк, Европейски комисар по финансовите услуги и Съюза за спестявания и инвестиции, заяви: „Много ценя конструктивния обмен по време на посещението ми в София. От банки и застрахователи до рисков капитал и иноватори във финтех сектора, както и профсъюзи и потребителите на финансови услуги, посланието е ясно: България е ангажирана с изграждането на финансова система, която работи за нейните граждани и предприятия. Този силен ангажимент е от съществено значение, тъй като изграждаме по-отворена, приобщаваща и устойчива европейска финансова система.“

Теменужка Петкова, министър на финансите на Република България, заяви: „Стабилната финансова система и по-нататъшното развитие на капиталовия пазар остават приоритет за Министерството на финансите. Местните екосистеми са от съществено значение за финансиране на новосъздадените предприятия, а местните инвеститори са важен фактор за стабилност през първите години от развитието на малките и средни предприятия. Свързването на капиталовите пазари в ЕС ще осигури финансиране за растежа на европейските компании като същевременно ще предложи на гражданите достъп до повече възможности за увеличаване на тяхното благосъстояние.“

