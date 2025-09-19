петък, септември 19, 2025
България

Съвместна подготовка на инженерни формирования от сухопътните войски на България и Италия се проведе в района на учебен център „Тюлбе“

Военнослужещи от инженерната рота за бойна поддръжка на батальона за защита на силите от 61-ва Стрямска механизирана бригада и инженерен взвод от състава на Многонационалната бойна група с рамкова държава Италия проведоха съвместна инженерна подготовка в района на учебен център „Тюлбе“.

Подготовката включваше устройване и преодоляване на инженерни заграждения, неутрализиране и унищожаване на импровизирани взривни устройства, както и провеждане на взривни дейности и технологии в инженерното осигуряване.

По време на съвместната подготовка военнослужещите от двете нации обмениха ценен практически опит и повишиха своите професионални умения при изпълнение на инженерните задачи.

Зам.-министър Капитанов: Близо 80% от обезщетенията за измръзвания по овошките ще бъдат изплатени до края на седмицата

Министерството на туризма разширява партньорството си с граничещи на черноморските общини

Зам.- министър Ненов: Преходът към чиста енергия трябва да бъде справедлив и социално отговорен

