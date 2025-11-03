С военнополицейски турнир и Ден на отворените врати ще бъде отбелязан професионалният празник на Служба „Военна полиция“

Военнополицейски турнир „Феникс“ 2025 ще се проведе утре, 4 ноември, в района на Регионална служба „Военна полиция“ – София.

На събитието ще присъства министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Турнирът се провежда по повод професионалния празник на Служба „Военна полиция“ – 5 ноември. В него ще участват отбори от петте регионални структури на Службата – София, Пловдив, Сливен, Варна, Плевен. По време на състезанието участниците ще демонстрират основните умения и качества, които трябва да притежава всеки военен полицай – екипност, бързина, издръжливост, тактическо мислене, майсторско управление на автомобил, ловкост, хладнокръвие и физическа сила.

В рамките на утрешния ден регионалните структури в София, Пловдив, Сливен, Варна и Плевен от 9.00 ч. ще отворят врати за граждани, които ще могат да се запознаят от първо лице с работата на военните полицаи.

