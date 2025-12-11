С тържествена света Литургия Българският патриарх Даниил отбеляза своя имен ден

Празнуваме днес паметта на свети Даниил Стълпник и прославяме Бога, Който е дивен в своите светии.

Бог се е прославил чрез живота и делата на свети Даниил Стълпник. Голямата любов, която светецът е имал към Бога е показала, че действително е изпълнение на пълнотата на закона и чрез придобиването на любовта – придобиваме всичко“, с тези думи се обърна Негово Светейшество Българският патриарх Даниил след тържествената света Литургия в митрополитската катедрала „Св. вмца Неделя“, която той възглави по повод празника на своя небесен покровител св. Даниил Стълпник.

Негово Светейшество съслужи с Техни Високопреосвещенства митрополитите на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, Великотърновски Григорий, Ловчански Гавриил, Русенски Наум, Неврокопски Серафим, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Сливенски Арсений, Видински Пахомий и Преосвещените епископи: Мелнишки Герасим – гл. секретар на Св. Синод, Адрианополски Евлогий – игумен на Рилската света обител, Велички Сионий – игумен на Бачковската света обител, Браницки Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, Агатополски Йеротей, Знеполски Мелетий – ректор на Софийската духовна семинария, Драговитийски Василий – игумен на Троянската света обител, Велбъждски Исаак – втори викарий на Софийския митрополит, архим. Епифаний – протосингел на Неврокопска св. митрополия, архим. Януарий – игумен на Искрецкия манастир „Успение Богородично“, ставр. ик. Нелуц Опря – представител на Румънския патриарх у нас, столични свещеници, архиерейски наместници от Софийска епархия и дякони, водени от протодяконите Иван Петков и Деян Коруноски.

Молитвено участие в тържественото богослужение взеха Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, президентът Румен Радев, Н.В. Симеон II, кметът на София Васил Терзиев, прот. Владимир Тисчук – представител на Руската православна църква у нас, политици, общественици и десетки православни християни. В края на богослужението от името на Св. Синод слово произнесе митрополит Йосиф, в което каза: „Достойно и справедливо е с Техни Високопреосвещенства да Ви сърадваме и ние – Вашите духовни чеда в родината и по света, като най-радостния човек между нас в този ден. Защо? Защото Бог, нашият Спасител, е с Вас, с ликуващата Българска православна църква – Българска Патриаршия, която Ви облажава с целия облак свидетели от стените на митрополитската Ви катедрала „Св. Неделя“. Също така там стои мъж, който от всякакви ветрове е брулен, който приемаше храна безсмъртна и на светска сладост не приобщи се. Той – небесният Ви агнец преп. Даниил Стълпник, както усещаме се чувства блажен да бъде патриаршески закрилник и не е безразличен, че почитаме неговия календарен ден“. Митрополит Йосиф допълни, че задграничните клирици и миряни тържествуват и се радват заедно с патриарх Даниил по повод неговия имен ден. „Ако Ваше Светейшество чувства повея, зефира и лекия полъх на сърдечните ни молитви всеки ден то е, защото от Австралия до Америка, от Канада до Антарктида, от София до Истанбул, Москва, Букурещ, Берлин, Лондон, Торонто, Ню Йорк – дай Боже в скоро време да включим и Дубай, седем дена в седмицата, двадесет и четири часа в денонощието Ви поменаваме като патриарх на България. Ние в Америка, Канада и Австралия Ви помним, обичаме Ви като наш викариен епископ цели седем години. Радваме се, че вярата Ви е твърда, молитвата чута, мисълта свежа, краката Ви здрави, лицето сериозно, делата Ви явни, житието прозрачно, а личността Ви цяла институция. Името Ви – име на стълпник, на високо във въздуха подвижник, който е живял небесен живот на земята, син на молитвата, наставник на монасите и събеседник на ангелите“, каза още в словото си митрополит Йосиф.

От името на духовенството, монашестващите, служителите и православните християни от Софийска епархия Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит също произнесе слово, в което каза: „Съгласно монашеската традиция духовникът, когато избира име на своето духовно чедо го съобразява с неговото вътрешно устроение, обвързвайки го с личността, подвига и живота на светията, чието име ще носи. Неврокопският митрополит Натанаил е избрал да носите името на свети Даниил Стълпник – монах, подвизавал се с непоколебима вяра и нестихваща ревност по Бога“. В своето слово епископ Йоан изтъкна подвига и живота в трудове и вяра на преподобния отец Даниил и каза още, че „неизброимо множество вярващи търсеха утеха и изцеление при каменния стълп на преподобния Даниил. Съвременните християни отправят взор с надежда към Вашето пастирско слово, ръководство и духовна грижа“.

„Ваше Светейшество, за мен е истинско удоволствие да споделя с Вас този светъл празник и да Ви поздравя с Вашия имен ден. Днес Вашето архипастирско служение и всеотдайна отдаденост на Бога са отражение на светлия пример на свети преподобни Даниил Стълпник. Вярвам, че монашеската отдаденост на светеца и неговата непреклонна вяра даряват със сили и вдъхновение всички християни. Нека Вашият небесен покровител продължава да Ви бъде опора и закрилник на Българската православна църква и на Вас във Вашите народополезни начинания“, каза в свое слово президентът Румен Радев.

От името на министър-председателя Росен Желязков поздравителен адрес прочете Никола Петков – директор на Дирекция „Вероизповедания“ към МС. В поздравителния адрес се казва: „Ваше, Светейшество, в деня на Вашия имен ден, когато Православната църква почита паметта на св. Даниил Стълпник, изразявам своята дълбока почит и уважение към Вас. Отправям искрени благопожелания за здраве, духовна крепкост, мъдрост и благодатно служение. Празничният повод позволява да бъде откроено значението на Вашата институционална роля и последователните усилия, които полагате за укрепване на авторитета на Българската православна църква – Българска Патриаршия в обществения живот на страната. Независимо от развитието на модерните обществени процеси Църквата остава важен фактор, който съдейства за съхраняване на вярата, традициите и културната памет. В това отношение Вашето служение има ясно разпознаваем принос, както чрез стремеж към отговорен диалог с държавните институции, така и чрез поддържане на високи стандарти в управлението на духовното попечителство. Вярвам, че и занапред под Вашето мъдро и отговорно ръководство Българската православна църква – Българска Патриаршия ще продължи да изпълнява своята мисия като стабилизиращ и вдъхновяващ обществен ориентир. Утвърждавайки моралните и духовни ценности, които имат трайно значение за единството, духовната цялост и моралната устойчивост на българското общество“.

В своето слово-отговор патриарх Даниил благодари на Високопреосвещените митрополити, Преосвещените епископи, на всички държавни институции и обществени организации, както и на духовниците и православните християни, които го поздравяват по повод празника на неговия небесен покровител.

„Християнското подвижничество не е, за да възвеличи човека. Православните християни се подвизаваме не, за да докажем пред себе си или пред света колко много можем, колко много знаем, а напротив – сърцевината на християнския подвиг се състои в смирението, не разчитането на себе си и устремяването на всички душевни и телесни сили към Бога, за да може Той да снизходи със Своята благодат и да изпълни със съкровищницата на Своите духовни блага човека. Да освети и душата, и тялото му, така че да го приготви за вечния живот, за царството Божие, където нищо нечисто няма да влезе“, каза в словото си Негово Светейшество патриарх Даниил, който изтъкна великия подвиг на свети Даниил Стълпник, който денем и нощем, под открито небе, се молил на Бога и помагал на своите ближни. „Свети Даниил е един изключителен пример наред с всички светии, които по най-различен начин са прославили Бога. Техният живот ни свидетелства, че и за нас е възможно да придобиваме Божията благодат във времето, в което живеем“, допълни патриарх Даниил.

Духовният празник завърши с многолетие за Българския патриарх Даниил, Св. Синод на БПЦ – БП и целия български народ. След богослужението в салона на Софийска св. митрополия се състоя и прием, в който всички духовници и православни християни поздравиха лично Негово Светейшество по повод именния му ден.

