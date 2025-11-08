С тържествена проверка (заря) в гр. Сливница беше отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война

Кулминация в честването на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война беше тържествената проверка (заря), която се проведе пред монумента „Героите на Сливница“ на площад „Съединение“ в град Сливница.

В нея участваха представителни формирования на Националната гвардейска част. Присъстваха министър-председателят на Република България Росен Желязков, Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, представители на държавната и местната власт, висши офицери от Въоръжените сили.

По-рано през деня министърът на отбраната Атанас Запрянов положи венци пред паметника на „Петимата капитани“ в гр. Сливница и пред Пантеона „Майка България“, посветен на загиналите в Сръбско-българската война при село Гургулят. В тържествените ритуали, с които бяха отдадени военни почести в знак на признателност към българските воини, загинали в решителните сражения за отстояване на Съединението на Княжество България и Източна Румелия, участваха представителни части на Сухопътните войски.

По повод годишнината с общите усилия на Министерството на отбраната и община Сливница бяха предприети действия за реставрирането на Пантеон „Майка България“. През 2024 г. Министерството на отбраната съдейства на Община Сливница за осигуряването на финансови средства за реставрирането на монумента. С Постановление на Министерския съвет № 368 от 30 октомври 2024 г., по предложение от страна на Министерството на отбраната, за ремонтните действия на Пантеон „Майка България“ са отпуснати 152 640 лв., предвидени от държавния бюджет като трансфери към общинските бюджети, предназначени за опазване и поддържане на военните паметници в страната. През 2025 г. Община Сливница получи допълнително още 161 976 лв. за реализирането на дейностите по ремонта на Пантеона, с което общата сума от държавния бюджет достига 314 616 лв.

Пантеон „Майка България“ е издигнат през 1985 г. по случай 100-годишнината от Сръбско-българската война и е един от най-внушителните и монументални паметници в България. Мястото за неговото изграждане е избрано неслучайно – местността „Църквище“ край с. Гургулят, където са проведени най-решителните боеве от войната в защита на националната кауза.

