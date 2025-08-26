вторник, август 26, 2025
България

С тържествена церемония ще бъде посрещната маневрената рота, участвала в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

Редактор

Тържествена церемония по посрещане на маневрената рота от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Сухопътните войски, участвала в състава на многонационалния батальон на „Регионално командване – Запад“ от Стабилизиращите сили на НАТО за поддържане на сигурността в Косово (KFOR) ще се проведе утре, 27 август, от  10:00 часа на площад „Свобода“ в град Хасково.

Военнослужещите ще бъдат приветствани от заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов.

По време на церемонията ще бъдат връчени награди за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на поставените задачи.

