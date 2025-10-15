С нова книга отбелязаха 130 години история на кооперативния труд у нас

Над 70 гости и официални лица присъстваха на тържественото честване на 130-годишнина от основаването на първата българска трудово-производителна кооперация „Напредък“ в Габрово, както и 130 години история на кооперативния труд в страната. Събитието се състоя на 14 октомври 2025 г. в залата на Регионалния център за социална икономика в Габрово.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова откри честването. По думите ѝ „Това е не просто юбилей, а възможност да си припомним един от най-важните уроци на българската история – силата на общността, солидарността и трудолюбието. Трудът е не само необходимост – той е ценност. А кооперацията – начин да му придадем смисъл и справедливост“. Тя допълни още, че Министерството на труда и социалната политика и Националният съюз на ТПК продължават дългогодишното си сътрудничество в подкрепа на социалната икономика. Един от основните приоритети в политиката на министерството, е осигуряването на заетост и професионална реализация на хората с увреждания.

Приветствие към гостите отправи заместник-областният управител на Габрово Даниела Маринова, чийто професионален опит е започнал в трудово-производителна кооперация.

Акцент в събитието беше представянето на книгата „Трудът – непреходна ценност. 130 години трудово-производителни кооперации в България“ от авторския колектив доц. дн Владислав Лазаров, проф. Стефан Мичев и Нели Томова. Книгата проследява развитието на кооперативното движение и приноса му за социалното и икономическото развитие на страната. Доц. дн Лазаров изтъкна значението и същността на трудово-производителните кооперации през годините. Проф. Мичев представи книгата, мотивите на авторите да я създадат и изследователската им работа с исторически документи и материали.

По-късно зам.-министър Алексова-Великова, доц. дн Лазаров и проф. Мичев поднесоха цветя на паметната плоча в габровския квартал Шести участък, където преди 130 г. се е намирало шивашко-работническото дружество „Напредък“.

Сред официалните лица бяха областните управители на Велико Търново – Юлия Ликоманова-Мутафчиева и на Силистра – Илиян Великов, представители на Общините Габрово, Трявна, Велико Търново, Елена, Горна Оряховица, Русе, областните администрации на Габрово и Велико Търново. В събитието се включиха представители на културни, образователни, работодателски и синдикални институции, Националния и Регионалния съюз на ТПК, държавната администрация, местния бизнес и социални предприятия от Северен централен район.

Събитието беше организирано съвместно от Министерството на труда и социалната политика и Националния съюз на трудово-производителните кооперации.

Преди 130 години в историческото сърце на Габрово – кв. „Шести участък“ седем предприемчиви майстори-шивачи решават да обединят усилията и ресурсите си. На 1 октомври 1895 г. те учредяват шивашко-работническото дружество „Напредък“. Около тази година са създадени различни земеделски и селски кооперации, кредитно-кооперативни сдружения, но идеята на габровските майстори-шивачи създава на практика първата българска трудово-производителна кооперация.

Габровци поставят началото на историята на трудово-производителните кооперации у нас само 50 години след учредяването на първата в света кооперация от модерен вид – „Дружеството на справедливите пионери от Рочдейл“ в Англия. В годината, в която е учредена „Напредък“ – 1895, е основан и Международният кооперативен съюз.

