С изменения в нормативни актове се усъвършенстват и прецизират такси и процедури на МВнР и задграничните представителства на България в чужбина

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

С акта се извършват промени в Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси. Основна част от тях са от техническо естество, свързани с представяне на стойности в евро, съгласно разпоредбите на чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Заличава се и размерът на таксата за виза за краткосрочно пребиваване, като се прави препращане към разпоредбите на Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (OB L 243,15.09.2009 г., стр. 1), с който на общностно ниво, се определя таксата за визи за краткосрочно пребиваване, която е единна за всички държави членки на Шенгенското пространство.

В Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз се регламентира правно основание за предоставяне на право на достъп до данни от Националната визова информационна система на Република България на оправомощени служители в дирекция „Консулски отношения“, Министерство на външните работи, за целите на съгласуване на постъпили искания за издаване на временни документи за пътуване на ЕС.

Прецизират се разпоредби на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, като се ускорява процесът по взимане на решения за издаване на многократни визи за краткосрочно пребиваване с валидност над 1 година.

