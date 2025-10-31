С фотоизложба „В служба на народ и Родина“ започнаха проявите в чест на празника на Сухопътните войски

С откриването на фотоизложба „В служба на народ и Родина“ пред Народния театър „Иван Вазов“ днес, 31 октомври, бе дадено началото на празничните прояви в чест на празника на Сухопътните войски – 19 ноември.

Експозицията е посветена на 147-ата годишнина от създаването на Сухопътните войски и 140 г. от славната победа на българската пехота в Сръбско-българската война при Сливница.

Изложба е съставена от любителски фотоси на военнослужещи и цивилни служители от Сухопътните войски. Тя демонстрира промените в индивидуалната екипировка, въоръжението и техниката, както и ежедневните усилия и всеотдайност, полагани от личния състав.

„Кадрите са запечатали духа, който носим във войските. Лицата, които ще видите, говорят за мотивацията, която българските Сухопътни войски имат, за да служим на народ и Родина“, каза в словото си генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски. Фотографиите показват какво извършват военнослужещите ежедневно, за да са винаги готови, във всеки един момент, когато от тях има нужда – било то на границата, при бедствия, аварии, мисии, при невзривени боеприпаси на територията на страната. Те вършат това, което се вижда на кадрите, ежедневно, денонощно, без значение от атмосферните условия, каза генерал-майор Дешков.

„Сухопътните войски заслужават нашето уважение със своята достойна служба на Родината. Тази инициатива е добър начин всички ние да се убедим колко отговорно, дисциплинирано и непрекъснато, 24 часа в денонощието, са те на бойния си пост“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при откриването на фотоизложбата.

„Приветствам инициативата на командира на Сухопътните войски за втора поредна година в навечерието на празника, чрез любителските кадри на нашите колеги, да предоставим на широката общественост възможност да се запознае отблизо с тяхната служба и трудно ежедневие“, подчерта адмирал Ефтимов.

