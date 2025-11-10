С дни на отворените врати и концерти в страната ще бъде отбелязан празникът на Сухопътните войски

Сухопътните войски на Република България ще отбележат своя празник 19 ноември с провеждането на Ден на отворените врати в множество формирования в цялата страна, както и с концерти на военните духови оркестри по места.

Събитията ще дадат възможност на гражданите да се запознаят отблизо с работата и отговорностите на военнослужещите, с използваната техника, оборудване и въоръжение, а на младите хора – да проучат възможностите за професионална реализация в редовете на Сухопътните войски.

На 13 ноември от 10.00 ч. до 15.00 ч. 61-ва механизирана бригада организира Ден на отворени врати във формированията в Карлово и Казанлък.

На 14 ноември от 10.00 ч. с Отворени врати ще са формированията във Враца и Благоевград от състава на Трето бригадно командване, военното формирование в Свобода, както и военното формирование в Хасково от състава на Втора механизирана бригада. Военният духов оркестър на Втора механизирана бригада ще изнесе концерт в центъра на град Хасково на 14 ноември от 16.30 ч.

55-и инженерен полк организира показ на въоръжение и техника и концерт на Военния духов оркестър на 13 ноември от 15.00 до 18.00 ч. в центъра Белене и на 14 ноември в същия часови диапазон в Свищов.

На 16 ноември от 11.00 ч. на учебен център „Сливница“ ще се състои мащабна военно-историческа възстановка, с която ще бъдат отбелязани 140 г. от славната битка при Сливница по време на Сръбско-българската война.



Дни на отворени врати във военните формирования (в.ф.) и концерти в чест на празника на Сухопътните войски през следващата седмица

17 ноември:

в.ф. в Плевен – Ден на отворени врати, 11.00 – 14.00 ч.;

– Ден на отворени врати, 11.00 – 14.00 ч.; в.ф. в Асеновград – Ден на отворени врати, 09.30 – 16.00 ч.;

– Ден на отворени врати, 09.30 – 16.00 ч.; в.ф. в Шумен – Ден на отворени врати, 13.00 – 16.00 ч.;

– Ден на отворени врати, 13.00 – 16.00 ч.; Сливен, градска градина – концерт на Военния духов оркестър на 13-то бригадно командване, 12.00 – 13.00 ч.

18 ноември:

Казанлък , площад „Севтополис“ – концерт на Военния духов оркестър на 61-ва механизирана бригада от 12.30 – 13.30 ч.;

, площад „Севтополис“ – концерт на Военния духов оркестър на 61-ва механизирана бригада от 12.30 – 13.30 ч.; Ямбол , пред Общината – концерт на Военния духов оркестър на Втора механизирана бригада, 16.30 ч.

, пред Общината – концерт на Военния духов оркестър на Втора механизирана бригада, 16.30 ч. в.ф. Стара Загора – Ден на отворени врати, 10.00 – 14.00 ч.;

– Ден на отворени врати, 10.00 – 14.00 ч.; в.ф. Ямбол – Ден на отворени врати, 10.00 – 14.00 ч.;

– Ден на отворени врати, 10.00 – 14.00 ч.; в.ф. в Смолян – Ден на отворени врати, 10.00 -16.00 ч.;

– Ден на отворени врати, 10.00 -16.00 ч.; в.ф. в Учебен полигон „Корен“ – Ден на отворени врати, 10.00-12.00 ч.

19 ноември:

Карлово, площад. „20 юли“, концерт на Военния духов оркестър на 61-ва механизирана бригада от 12.30 – 13.30 ч.;

концерт на Военния духов оркестър на 61-ва механизирана бригада от 12.30 – 13.30 ч.; Асеновград , площад „Николай Хайтов“ – концерт на Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили от 12.30 – 13.30 ч.;

площад „Николай Хайтов“ – концерт на Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили от 12.30 – 13.30 ч.; в.ф. в Горна Оряховица – Ден на отворени врати, 10.00 – 15.00 ч.;

– Ден на отворени врати, 10.00 – 15.00 ч.; в.ф. в 13-то Бригадно командване – Сливен – Ден на отворени врати, 10.00 – 14.00 ч.;

– Ден на отворени врати, 10.00 – 14.00 ч.; в.ф. в ремонтна база – Сливен – Ден на отворени врати, 09.00 – 14.00 ч.

– Ден на отворени врати, 09.00 – 14.00 ч. Стара Загора – концерт на Военния духов оркестър на Втора механизирана бригада пред сградата на областната администрация от 16.00 ч

