С бюджет от 5 млн. евро стартира приемът на заявления за подпомагане по интервенцията за предотвратяване на щети по горите

Министерството на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане по интервенция „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Бюджетът е в размер на 5 000 000 евро.

Целта на интервенцията е да допринесе за смекчаване и адаптиране към промените в климата и да насърчи устойчивото развитие и ефикасното управление на природните ресурси, като вода, почва и въздух, чрез поглъщане и складиране на въглерод.

Допустими кандидати по интервенцията са всички едри собственици на гори, в това число физически лица, юридически лица, местни поделения на вероизповеданията, общини, горски сдружения и техните членове, както и държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите.

Те ще имат възможност да извършват дейности по създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура. Това включва бариерни прегради, лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици и санитарни ивици. Чрез изпълняваните проекти ще се изграждат или подобряват водоизточници за нуждите на опазването и защитата на горите от пожари. Ще се закупува комуникационно оборудване и средства за откриване и наблюдение на горски пожари, вредители и болести. Освен това ще се предостави възможност за изграждане и подобряване на пътища за движение на противопожарни автомобили. Ще се закупува и лабораторно и мониторингово оборудване за лесозащитните станции.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по интервенцията за един кандидат за целия период на прилагане на СПРЗСР 2023-2027 г. е в размер на левовата равностойност на 400 000 евро, като безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 100% от стойността на допустимите за подпомагане разходи.

Разяснения по Условията за кандидатстване могат да се искат до три седмици след началото на приема, но не по-късно от 28 август 2025 г. включително.

С Условията за кандидатстване, както и с пълния пакет от документи по процедурата може да се запознаете от интернет страницата на Стратегическия план и в Системата за електронни услуги: http://seu.dfz.bg/drupal/?q=G11

