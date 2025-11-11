С 30 млн. евро се увеличава бюджета по направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ по ПВУ

Утвърдено е изменение на насоките за кандидатстване по направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от Плана за възстановяване и устойчивост, с което се увеличава общият размер на безвъзмездните финансови средства по процедурата с 30 млн. евро.

Това стана възможно със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов.

Припомняме, че в хода на преговорния процес със службите на Европейската комисия по изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Министерство на земеделието и храните (МЗХ) успешно договори увеличението от 30 млн. евро от Механизма за възстановяване и устойчивост на бюджета на процедура BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“.

От друга страна е реализирана реална икономия в процедура BG-RRP-6.006 по направление „Центрове за подготовка за маркетинг и съхранение на плодове и зеленчуци“, като съгласно оперативното споразумение, подписано с Министерството на финансите, този резерв e прехвърлен вътрешно към „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“.

Осигурените допълнителни средства ще позволят финансирането на част от одобрените предложения за изпълнение на инвестиции от резервния списък по процедура BG-RRP-6.004, класирани по реда на приоритизиране в съответствие с методиката за оценка в Условията за кандидатстване.

С цел намаляване на административната тежест, с поканите, с които ще се изисква представянето на доказателства за съответствие с изискванията за краен получател, на одобрените кандидати ще бъде дадена възможност да представят на ДФЗ и пълната документация по възлагането на договора с избрания изпълнител за проверка, в случай че вече е проведена процедура за избор на изпълнител/доставчик за одобрените разходи.

Изменението на насоките за кандидатстване предвижда нов срок за изпълнение на договорите по ПВУ и крайните получатели ще имат възможност да реализират одобрените инвестиции в срок до 31ви март 2026 г.

С оглед на изтичащите срокове за изпълнение на одобрените проекти по вече подписаните договори, на всички крайни получатели се предоставя възможност да подадат искане за анекс, за да се възползват от удължаването на срока за изпълнение.

