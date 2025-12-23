С 25 години се удължава концесионният договор за находище „Крушевец“

С 25 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Крушевец“, разположено на територията на област Бургас.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера – „Пътни строежи 2001″ АД, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на запаси в находището, които биха останали неиззети.

Концесионният договор за находище „Крушевец“ е сключен през 2007 г. с „Пътни строежи 2001“ АД за срок от 25 години. От него се добиват строителни материали – андезити.

Министерският съвет измени и обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

