Румен Радев: Въвеждаме на практика пълна забрана на рекламата за хазарт 

Правителството инкриминира контрабандата, стана ясно от думите на премиера преди заседанието на Министерския съвет

Днес публикуваме за обществено обсъждане промени в Закона за хазарта, с които въвеждаме нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на сектора. Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости. Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме на практика пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства в ежедневието на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата.“ Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

​По думите му единственото изключение, което се запазва, е възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения.

​Румен Радев посочи, че промените предвиждат и забрана на ярките светещи реклами и обозначения по витрините на казината и игралните зали, които са прекалено натрапчиви и променят облика на населените места.

​Министър-председателят съобщи, че правителството предлага промени във философията на облагане на хазартната дейност. Предвижда се да се отчита реалният финансов резултат от дейността на казината и игралните зали, както и да се въведат механизми за засилен контрол срещу прането на пари и укриването на данъци.

​Сред мерките е и задължението цялото игрално оборудване да бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време. „Затова задължаваме най-сетне цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи“, подчерта Румен Радев.

​Предвижда се съществено увеличаване на налога върху онлайн хазарта, като ще бъдат създадени и механизми част от приходите да се насочват към спорта и образованието.

​Промените ще засегнат и чуждестранните оператори, които притежават лиценз за работа в България. Те ще бъдат задължени да регистрират финансовата си дейност в страната, когато оперират на българския пазар и реализират приходи от него. „Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава“, заяви премиерът.

​Министър-председателят представи и предстоящи промени в Наказателния кодекс, свързани с митническите нарушения. Предлага се нарушенията, които досега се разглеждат като административни нарушения, да бъдат инкриминирани при определени условия. Целта е засилване на митническия контрол и противодействие на контрабандата, която нанася щети на европейските и националните финанси.

​„През годините нямаше политическа воля това да се случи. Неслучайно, защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност – преноса на стоки през външните граници на Европейския съюз в ущърб на европейските и националните финанси“, посочи Румен Радев.

​По думите му предлаганите промени ще засегнат не само контрабандистите и служителите на митническата администрация, но и длъжностни лица, които съзнателно прикриват нарушения или не изпълняват задълженията си. „Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения“, заяви премиерът.

​Предвижда се и въвеждането на наказателна отговорност за съзнателно манипулиране на информация с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси. „Всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление“, подчерта още премиерът Румен Радев.