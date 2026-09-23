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Румен Радев: Въвеждаме на практика пълна забрана на рекламата за хазарт 

Недялко Тенев

Правителството инкриминира контрабандата, стана ясно от думите на премиера преди заседанието на Министерския съвет

Днес публикуваме за обществено обсъждане промени в Закона за хазарта, с които въвеждаме нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на сектора. Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости. Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме на практика пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства в ежедневието на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата.“ Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

​По думите му единственото изключение, което се запазва, е възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения.

​Румен Радев посочи, че промените предвиждат и забрана на ярките светещи реклами и обозначения по витрините на казината и игралните зали, които са прекалено натрапчиви и променят облика на населените места.

​Министър-председателят съобщи, че правителството предлага промени във философията на облагане на хазартната дейност. Предвижда се да се отчита реалният финансов резултат от дейността на казината и игралните зали, както и да се въведат механизми за засилен контрол срещу прането на пари и укриването на данъци.

​Сред мерките е и задължението цялото игрално оборудване да бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време. „Затова задължаваме най-сетне цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи“, подчерта Румен Радев.

​Предвижда се съществено увеличаване на налога върху онлайн хазарта, като ще бъдат създадени и механизми част от приходите да се насочват към спорта и образованието.

​Промените ще засегнат и чуждестранните оператори, които притежават лиценз за работа в България. Те ще бъдат задължени да регистрират финансовата си дейност в страната, когато оперират на българския пазар и реализират приходи от него. „Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава“, заяви премиерът.

​Министър-председателят представи и предстоящи промени в Наказателния кодекс, свързани с митническите нарушения. Предлага се нарушенията, които досега се разглеждат като административни нарушения, да бъдат инкриминирани при определени условия. Целта е засилване на митническия контрол и противодействие на контрабандата, която нанася щети на европейските и националните финанси.

​„През годините нямаше политическа воля това да се случи. Неслучайно, защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност – преноса на стоки през външните граници на Европейския съюз в ущърб на европейските и националните финанси“, посочи Румен Радев.

​По думите му предлаганите промени ще засегнат не само контрабандистите и служителите на митническата администрация, но и длъжностни лица, които съзнателно прикриват нарушения или не изпълняват задълженията си. „Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения“, заяви премиерът.

​Предвижда се и въвеждането на наказателна отговорност за съзнателно манипулиране на информация с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси. „Всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление“, подчерта още премиерът Румен Радев.

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