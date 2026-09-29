Румен Радев участва в срещата на върха на Euronews за отбрана и космос в Брюксел

Българският премиер ще даде индивидуално интервю за Euronews, посветено на европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор

Министър-председателят на България Румен Радев ще участва в срещата на върха на Euronews за отбрана и космос 2026, която ще се проведе на 30 септември в Брюксел.

В рамките на международния форум българският премиер ще коментира актуални въпроси, свързани с бъдещето на европейската сигурност и отбрана, както и развитието на космическия сектор.

Радев с индивидуално интервю за Euronews

В 11:45 часа Румен Радев ще даде индивидуално интервю за Euronews.

Очаква се във фокуса на разговора да бъдат ключови теми, свързани с европейската сигурност, отбранителната политика и развитието на космическите технологии.

Политици, индустрия и експерти се събират в Брюксел

Срещата на върха събира представители на политическите среди, отбранителната индустрия и експертната общност за дискусии относно бъдещето на европейската сигурност и отбрана.

Сред основните теми на форума са новите технологии, стратегическите партньорства и ключовите политики, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор.

Събитието ще се проведе в Albert Hall в Брюксел.