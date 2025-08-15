петък, август 15, 2025
Румен Радев ще участва в отбелязването на 122-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание в местността Петрова нива

На 16 август, събота, в историческата местност Петрова нива президентът Румен Радев ще участва в отбелязването на 122-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Честването се провежда под патронажа на държавния глава.

От 20.00 часа в храм-костница „Света Петка“ ще бъде отслужена заупокойната молитва в памет на преображенци. 

В 20.30 часа пред мемориала в местността ще започне възпоменателната церемония. Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще приеме строя на представителните роти  на Националната гвардейска част и ще произнесе слово. Румен Радев ще отдаде почит пред загиналите в Илинденско-Преображенското въстание.

