Румен Радев ще участва в национално съвещание на МВР за подготовката на президентските избори

Ръководният състав на вътрешното министерство ще определи приоритетните задачи за сигурността и организацията на изборния процес

Министър-председателят Румен Радев ще участва в Национално съвещание на ръководния състав на Министерството на вътрешните работи на 17 септември 2026 г. от 12:00 часа.

Основна тема на съвещанието ще бъде подготовката на МВР за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври 2026 г. Датата на изборите е посочена и в официалната информация на държавните институции.

По време на срещата ще бъдат определени приоритетните задачи и организацията на дейността на структурите на МВР както в периода на подготовката, така и при самото провеждане на изборите.

Министерският съвет вече прие решение за подготовката и произвеждането на президентските избори. То включва организационно-технически дейности и координация с Централната избирателна комисия по въпроси, свързани с изборните книжа и материали.

Румен Радев е министър-председател на България от 8 май 2026 г., след като през януари същата година пълномощията му като президент бяха прекратени и тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова встъпи в длъжност като държавен глава.