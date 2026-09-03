Румен Радев ще се срещне с Роберт Фицо в София на 4 септември

Словашкият премиер пристига на официално посещение в България, като двамата правителствени ръководители ще обсъдят двустранните отношения и актуални европейски и международни въпроси

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Словашката република Роберт Фицо, който пристига на официално посещение в България на 4 септември.

Основен акцент в разговорите ще бъдат възможностите за засилване на двустранното сътрудничество между България и Словакия. Двамата премиери ще обсъдят и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.

Официалната програма ще започне в 10:30 часа с церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София, където Румен Радев ще посрещне словашкия си колега.

След церемонията разговорите ще продължат в сградата на Министерския съвет. Първоначално Радев и Фицо ще проведат среща „на четири очи“.

След нея двамата министър-председатели ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на България и Словакия.

Около 12:00 часа Румен Радев и Роберт Фицо ще направят изявления пред представителите на медиите.

Посещението е насочено към задълбочаване на диалога между София и Братислава и обсъждане на възможностите за развитие на отношенията между двете страни на фона на актуалните предизвикателства пред Европа и международната общност.