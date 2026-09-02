Председателят на Европейския съвет ще бъде на посещение в България по покана на министър-председателя

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който ще пристигне на посещение в България по покана на българския премиер.

Разговорът между двамата е насрочен за четвъртък, 3 септември, и ще се проведе в резиденция „Бояна“.

След приключването на срещата са предвидени изявления за представителите на медиите.

В предоставената информация не се посочват конкретните теми, които Румен Радев и Антонио Коща ще обсъдят по време на разговора си.