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Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща

Недялко Тенев

Председателят на Европейския съвет ще бъде на посещение в България по покана на министър-председателя

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който ще пристигне на посещение в България по покана на българския премиер.

Разговорът между двамата е насрочен за четвъртък, 3 септември, и ще се проведе в резиденция „Бояна“.

След приключването на срещата са предвидени изявления за представителите на медиите.

В предоставената информация не се посочват конкретните теми, които Румен Радев и Антонио Коща ще обсъдят по време на разговора си.

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