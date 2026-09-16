Румен Радев ще отличи българските медалисти от международните олимпиади по природни науки

Премиерът ще връчи грамоти на националните отбори по девет научни дисциплини на церемония в Министерския съвет

Министър-председателят Румен Радев ще връчи отличия на българските ученици, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки през 2026 г.

Церемонията ще се състои на 17 септември от 14:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет.

Грамоти ще получат представителите на националните отбори по информатика, астрономия и астрофизика, лингвистика, химия, математика, география, биология, физика и изкуствен интелект.

Още преди началото на международния състезателен сезон премиерът връчи националния флаг на олимпийските отбори и заяви, че техните успехи са резултат от талант, труд и постоянство.

През настоящия сезон българските ученици вече записаха редица успехи. Министерството на образованието и науката съобщи през август, че до този момент няма международно, европейско или балканско състезание с българско участие, от което националният ни отбор да не се е завърнал с медали.

В церемонията в Министерския съвет ще участва и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.