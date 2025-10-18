събота, октомври 18, 2025
Последни:
България

Румен Радев: С клетвата си като защитници на Родината и Хипократовата клетва военните медици поемат двойната отговорност на български офицери и лекари

Редактор

Президентът и върховен главнокомандващ участва в церемония във ВМА по дипломирането натретия випуск военни лекари, които получиха първите си офицерски пагони

Мисията на военните медици, положили клетва като защитници на Родината и Хипократовата клетва, е благородна и общественозначима и с нея те поемат двойна отговорност – на български офицер и военен лекар. Това заяви президентът Румен Радев във Военномедицинската академия по време на тържествена церемония, на която 18 младежи и девойки от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони.

В рамките на събитието курсантите от випуск-2025 „Сливнишко-Драгомански“ – специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ бяха произведени в офицерско звание „лейтенант“. Президентът Радев връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец Антония Пушкарова. 

„Отговорността ви оттук нататък ще се измерва със здравето и живота на военнослужещите и с вашата преданост към Родината“, обърна се държавният глава към випускниците и ги призова да бъдат до българските военнослужещи в трудните за тях моменти. „Проявявайте хладнокръвие и висок професионализъм в моменти на най-трудни изпитания, бъдете пример за военна етика и дисциплина и запазете висока работоспособност, независимо от всички обстоятелства“, посочи още президентът.

Държавният глава открои далновидността на ръководствата на ВМА, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ преди осем години за създаването на програмата за обучение на военни медици. По думите на президента това е стратегическа инициатива за развитието на страната ни като модерна държава с амбиция да отстоява своята национална сигурност. 

Върховният главнокомандващ изрази признателност към ръководствата на учебните заведения и техните преподаватели за иновативното обучение, модерната инфраструктура и възпитанието на курсантите в дух на професионализъм, родолюбие и уважение към традициите, всеотдайност и отговорност. Румен Радев се обърна с думи на благодарност и към родителите и близките за подкрепата към випускниците по време на дългото и напрегнато обучение.

Интересно от мрежата

Вижте още

Започва приемът на заявления за стипендия от инициативата на президента „Подкрепи една мечта“

Редактор

Българската индустрия предлага огромни възможности за млади кадри

Редактор

Зам.-министър Младенов: През последното десетилетие България инвестира над 50 милиона евро в младите хора

Редактор

Pin It on Pinterest