Румен Радев пред посланиците от ЕС: Новите приоритети не трябва да са за сметка на кохезията и земеделието

Премиерът обсъди с европейските дипломати конкурентоспособността, сигурността, инфраструктурната свързаност и бъдещата финансова рамка на Европейския съюз

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с посланиците на държавите членки на Европейския съюз и представители на Европейската комисия, на която бяха обсъдени ключови въпроси от европейския дневен ред.

Домакин на срещата беше посланикът на Ирландия Катрин Банън. Ирландия пое ротационното председателство на Съвета на ЕС от началото на юли.

Сред основните теми в разговорите бяха конкурентоспособността на европейската икономика, сигурността и инфраструктурната свързаност.

Радев настоя за равен достъп до европейските ресурси

Специално внимание беше отделено на ролята на одобрения Европейски фонд за конкурентоспособност.

Премиерът подчерта необходимостта да бъде гарантиран реален достъп до предлаганите ресурси и за по-слабо развитите държави членки.

Според Радев по този начин могат да бъдат гарантирани равнопоставеността между страните и т.нар. „индустриална кохезия“ в рамките на ЕС.

Новите приоритети да не бъдат за сметка на кохезионната и земеделската политика

По време на срещата бяха обсъдени и преговорите за приемането на новата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

Румен Радев изрази подкрепа за новия фокус в европейските политики, но подчерта, че финансирането на новите приоритети не трябва да бъде за сметка на основополагащи политики на ЕС, сред които кохезионната политика и Общата селскостопанска политика.

Премиерът очерта и необходимостта кохезионната политика да разшири своя обхват, като навлезе по-активно в области като науката, образованието и развойната дейност.

В края на срещата министър-председателят пожела успех на Ирландия при изпълнението на заявените приоритети в рамките на нейното председателство на Съвета на ЕС до края на годината.