Румен Радев: Осигурихме ключови средства по Плана за възстановяване и устойчивост

Премиерът обяви четирикратно намаляване на продуктовите такси за електронна и електрическа техника и очерта основните инфраструктурни приоритети на кабинета

Правителството е успяло в рамките на три месеца и половина да ускори изпълнението на реформите по Плана за възстановяване и устойчивост и да предотврати загубата на значителни средства за България. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди днешното заседание на Министерския съвет.

„Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотврати загубата на огромни средства за България“, заяви премиерът.

Той подчерта значението на осигурените средства по четвъртото и петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Според Радев те са особено важни предвид финансовото състояние на държавата и предварително похарчените, по думите му, постъпления за 2026 г.

Радев: Решението на ЕК е признание за извършените реформи

Премиерът определи решението на Европейската комисия за отпускане на средствата като признание за политическата воля и предприетите от кабинета действия за укрепване на върховенството на правото и борбата с корупцията.

Радев благодари на вицепремиера Пеканов, министрите и депутатите от управляващото мнозинство за работата по необходимите реформи и законодателни промени.

„Искам да благодаря на вицепремиера Пеканов, на цялото правителство за свършената огромна работа в условията на остър дефицит на време, както и на народните представители от мнозинството за експресното внасяне, придвижване и гласуване на изключително важните закони, гарантиращи реформите и финансовите постъпления“, заяви министър-председателят.

Продуктовите такси за електроника падат средно четири пъти

Румен Радев съобщи още, че правителството ще приеме решение за средно четирикратно намаляване на продуктовите такси за електронна и електрическа техника.

По думите му това е първа стъпка към цялостна промяна в системата за управление на отпадъците, която трябва да създаде по-конкурентна среда и да доближи таксите до средните европейски нива.

„С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един-единствен начин – с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите“, каза Радев.

Премиерът подчерта, че намалението няма да бъде за сметка на екологичната отговорност. „Управлението на отпадъците трябва да се измерва не само с количеството събрани пари, а най-вече с постигнатия резултат“, допълни той.

„Хемус“, Русе – Велико Търново и Видин – Монтана остават приоритет

Сред основните задачи на кабинета остава и подобряването на транспортната свързаност с цел по-висока пътна безопасност и ускорено икономическо развитие на регионите.

Радев открои като приоритетни автомагистрала „Хемус“, магистралата Русе – Велико Търново и скоростния път Видин – Монтана, който е част от направлението Видин – Ботевград.