„Президентството трябва да бъде в сигурни ръце“, заяви Радев и пожела успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Румен Радев обяви подкрепата си за Илияна Йотова, с която по думите му девет години са работили „рамо до рамо“ в президентската институция.

В своя позиция Радев изтъква опита и качествата на Йотова и посочва, че тя притежава необходимата подготовка за поста на държавния глава.

„Тя има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене, каквито изисква постът на държавния глава“, заявява Румен Радев.

„Няма място и не е време за експерименти“

В позицията си Радев коментира и политическата обстановка в страната. Според него в България протичат „процеси на нормализация“, а гражданите очакват мир, законност и перспектива.

„Българите искат мир, закон и перспектива. Няма място и не е време за експерименти“, посочва той.

Радев подчертава значението на президентската институция и заявява: „Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.“

В края на посланието си той пожелава успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.