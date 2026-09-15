Румен Радев: Нашата цел е всяко дете в България да има равен достъп до качествено образование

Училището в с. Раковица е център на местната общност и носител на възрожденските традиции, който съхранява българския дух и живота в този край

Нашата цел е всяко дете в България да има равен достъп до качествено образование. Всяко дете да има перспективата, вратите за него да са отворени за бъдещето развитие на региона, за развитието ни като модерна, демократична европейска държава. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на церемонията по откриване на учебната 2026/2027 година в ОУ „Христо Ботев“ в село Раковица, област Видин. Ние избрахме да бъдем днес тук, защото процесите в образованието, именно в малки, отдалечени населени места, са индикатор за политическата воля на държавното ръководство как ще се развива България оттук нататък, посочи премиерът.

В словото си министър-председателят подчерта, че догодина децата от село Раковица ще се върнат в обновената сграда на своето училище, след като преди 4 години тя е била затворена след пожар. Румен Радев благодари на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев за предприетите в кратки срокове действия и за ангажимента за финансовото обезпечаване на проекта. „Не можем да си позволим повече държавата да стои и да неглижира тези проблеми. Защото често коментираме моделът, който заварихме, но именно Раковица е ясна демонстрация на този модел: когато временното се превръща в постоянно, там, където няма политическа воля и ангажираност с проблемите на хората на място“, заяви още премиерът.

Румен Радев изтъкна, че реформата в образованието е приоритет на правителството и посочи като пример училището в Раковица. „То е много повече от образователна институция – то е център на местната общност и носител на възрожденските традиции, който съхранява българския дух и живота в този край“, допълни премиерът.

По повод началото на учебната година министър-председателят Румен Радев поздрави учениците, учителите и родителите и подчерта значението на образованието за бъдещето на страната. „Да бъдеш учител не е просто професия – това е призвание. На учениците пожелавам да вярват в себе си, защото усилията, които полагат днес, ще им отворят много врати в бъдеще. Честит 15-и септември и на добър час!“, завърши словото си Румен Радев.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев заяви, че над 700 000 ученици, сред тях над 55 000 първокласници, прекрачват прага на своето училище днес. „Особено важно е да подкрепяме училищата и децата в регионите, които през годините са изправени пред сериозни предизвикателства. Защото инвестицията в образованието е инвестиция в бъдещето на всяко населено място и на България“, отбеляза министърът.