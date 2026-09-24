Румен Радев на официално посещение в Полша: Среща се с Доналд Туск във Варшава

Българският и полският премиер ще обсъдят двустранните отношения и актуални теми от европейския дневен ред

Министър-председателят Румен Радев е на официално посещение в Полша днес, 24 септември 2026 г.

Във Варшава българският премиер ще бъде посрещнат с официална церемония в сградата на Министерския съвет, след което ще проведе среща с полския министър-председател Доналд Туск.

Основен акцент в разговорите ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Полша. Двамата премиери ще обсъдят и актуални въпроси от европейския дневен ред.

След срещата Румен Радев и Доналд Туск ще дадат съвместна пресконференция пред представители на медиите.

В рамките на официалната визита българският министър-председател ще поднесе венец на Паметника на Незнайния воин във Варшава.

В делегацията, водена от Румен Радев, участват вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на отбраната Димитър Стоянов.