Румен Радев: Голямата задача на МВР е да гарантира че всеки български гражданин ще може да упражни свободно своят вот

„Предстоят ни избори за президент и вицепрезидент и в тези избори моето очакване е, че Министерството на вътрешните работи не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат, но голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да упражни свободно своят вот“. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който взе участие в Национално съвещание на ръководния състав на МВР.

Той отбеляза, че МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила и няма значение кой е кандидатът, коя е партията или коалицията, подходът трябва да бъде еднакъв към всички. „Изборните нарушения не трябва да се прикриват, а да се разкриват“, каза премиерът Румен Радев.

Премиерът призова за добра организация с останалите отговорни институции, ясна и точна координация, която да доведе до безкомпромисни действия срещу всяка заплаха, посегателство, принуда, купен, корпоративен, контролиран вот, срещу всяко нарушение на закона и отклонение на публичен ресурс при тези избори в разрез със закона. „Очакваме да имаме прозрачно и свободно проведени избори за президент и вицепрезидент“, каза премиерът.

В словото си към ръководството на вътрешното министерство, премиерът Радев отбеляза също, че обществото очаква борба с корупцията, със злоупотребата с власт и разграждане на олигархичния модел. „От вас се очаква изсветляване и пресичане на връзките между власт, бизнес, медии и всякакви държавни структури. Това е голямата роля и задача на МВР, заедно със службите за сигурност, заедно с приходните агенции, да могат да се разкрият всички финансови и имуществени измами, закононарушения, да станат достояние на обществото и да се предадат там, където им е мястото. Да се повдигат обвинения, но с годни доказателства. Защото правосъдието не се въздава нито от изпълнителната власт, нито от улицата, а от съдебните органи, от прокуратурата и съда най-вече“, подчерта министър-председателят.

Сред приоритетните задачи пред Министерството на вътрешните работи стои също пресичането на производството и разпространението на наркотични вещества. Премиерът поздрави служителите за скорошните големи акции, които постигнаха изключителен успех, но също така посочи, че все още има изоставащи области в страната, където трябва работата срещу наркоразпространението да се засили. „Очаквам да бъдете още по-активни, още по-решителни и непреклонни, за да опазим децата на България“, заяви Румен Радев.

В речта си министър-председателят отбеляза още, че МВР трябва да бъде безкомпромисно в борбата с войната по пътищата и за гарантирането на пътната безопасност. Премиерът посочи, че ръководството на МВР вече работи в няколко направления, така че да се намали пътния травматизъм, но в същото време полицаите, работещи на терен също да бъдат защитени, така че да не се подлагат на съмнение техните действия при установени нарушения. Новата агенция – Автомобилен транспортен оператор, ще доведе до свиване на администрацията в пътния сектор с 28%, а в същото време ще бъде информационен център, който да събира в себе си информацията от всички възможни източници – тол камери, общински камери, а скоро и боди камерите на полицаите. „Работим по амбициозната програма за внедряване на съвременни технически средства за наблюдение, за запис и за регистрация – с боди камери и дронове, така че вие да може да бъдете защитени във вашите действия“, каза Радев.

„Аз очаквам МВР да се върне с цялата си сила и оперативност в малките населени места, за да може ясно да се види, че държавата се връща и там, където в минали периоди е отстъпила властта на местни феодали и организирани групи“, подчерта също министър-председателят. „МВР категорично трябва да разчисти терена, за да върне доверието на хората в държавата. Това е изключително важна задача и тук аз очаквам от вас смели, решителни, отговорни действия, за които имате нашата пълна подкрепа. Не искам да има никакъв чадър от никого за извършени престъпления и закононарушения“, акцентира той.

Премиерът Радев благодари на всички служители на МВР, които изпълняват своите задължения с чувство за отговорност и дълг. „Вашата дейност трябва да бъде видима в обществото и оценявана“, допълни министър-председателят.