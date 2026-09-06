Румен Радев: Европа не е конкурс по конформизъм

И ако определени български партии настояват България непременно да бъде част от ескалацията на войната в Украйна, правителството няма такива намерения.

Ние стоим твърдо до Германия – нашият най-голям съюзник в ЕС, но все пак трябва да запазим частица разум. Трябва да се замислим, че освен дронът, намерен на летището в Лайпциг, всеки ден летят стотици дронове и десетки балистични ракети. Неотдавна украински дрон атакува ирански кораб в Каспийско море, хиляди севернокорейски войници се сражават на страната на Русия, колумбийци и всякакви други се бият за Украйна. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. Трябва най-сетне да настояваме за други неща и България трябва да е с тези държави, които настояват час по-скоро войната да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.

Оценката на западните лидери и политическото ръководство на Федерална република Германия е, че разкритията за дрона в Лайпциг водят към извода за руска хибридна атака.

Случаят наистина е сложен и изключително тревожен. Аз напълно се солидаризирам с определението, използвано от председателя на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО, които заявиха, че това е безразсъдно действие от страна на Русия.

Но дали не е безразсъдно и европейски държави да изпращат свои далекобойни оръжия, за да се атакува в дълбочина руска територия. С използването им чрез информация от Европа и инструктори от Европа. Нека не си затваряме очите и какво можем да очакваме, когато с нашите далекобойни оръжия се атакува дълбоко в тила на друга държава. Дали тя ще остане пасивна или ще отговори – ето това е големият въпрос.

Затова ще повторя отново, че опитът на колективния Запад да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да имаме способности да противодействаме на нейните хиперзвукови оръжия – това се вижда всяка нощ над Киев – увеличава неимоверно риска. Крайно време е Европа да започне да го калкулира, защото войната разширява своя пространствен обхват с всеки изминал ден.