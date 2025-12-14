Румен Радев: Единственият начин да съхраним мъдростта на предците си е като помним поуките от миналото, отстоявайки мира и толерантността

Държавният глава участва в традиционния ритуал за запалване на свещите по случай Ханука в Централната софийска синагога

Във време, когато гласът на хуманизма и разума се заглушава все по-често от омразата и грохота на оръжията, Ханука е не само частица от дългия исторически път на еврейския народ, но и силно послание за мир, разбирателство и толерантност. Това заяви президентът Румен Радев днес по случай отбелязването на Празника на светлината – Ханука. В Централната софийска синагога държавният глава участва в традиционния ритуал за запалване на свещите по случай големия празник.

„Тук съм не по силата на служебно задължение и протокол, не само и по силата на една добра традиция, а воден преди всичко от уважение и признателност към представителите на нашата еврейска общност“, посочи президентът. Румен Радев отправи благодарност към еврейските организации за поканата да присъства на Ханука в софийската синагога, която по негови думи „е не просто една от емблемите на българската столица, но и символ на вяра, духовност и разбирателство“.

В словото си държавният глава открои свидните жертви, които еврейската общност у нас е дала в борбите на България за национално освобождение и обединение, както и в битката срещу хитлерофашизма през Втората световна война. „Това не трябва да го забравяме“, каза Румен Радев и напомни, че от общността на българските евреи са произлезли поколения уважавани имена, оставили и продължаващи да оставят ярка диря в историята ни в полето на науката, литературата и обществено-политическия живот.

Чудото на Ханука носи хилядолетна вяра в тържеството на светлината, победата над злото и обновяването на надеждата за утрешния ден, посочи държавният глава, като изрази тревога към днешното време на растящи предизвикателства, произтичащи от погроми и убийства на етническа основа, включително днес при отбелязването на Ханука в Австралия. „Моят призив е да помним поуките от миналото и рамо до рамо да отстояваме мира, хуманизма и толерантността. Това е единственият начин да съхраним мъдростта на нашите предци и да я предадем на тези след нас, които с вярата и устрема на младостта ще градят един по-добър и по-справедлив свят“, каза още Румен Радев.

Президентът пожела на присъстващите на днешния ритуал по случай Ханука здраве и сплотени да съхранят светлината в мислите, думите и делата си.

Facebook

Twitter



Shares