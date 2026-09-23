Румен Радев: Дроновете доминират напълно бойното поле при съвременната война

Средата за сигурност изисква отделянето на достатъчно средства за отбрана, подчерта премиерът

Дроновете доминират напълно бойното поле при съвременната война и се доказаха като изключително ефективно средство за възпиране на превъзхождащ противник, за изолиране на района на бойните действия и за логистична подкрепа. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който присъства на демонстрация на безпилотни летателни системи на военния полигон „Сливница“. Премиерът посочи, че за последните две години е извършен огромен прогрес в развитието и модернизацията на Българската армия.

Румен Радев подчерта, че изграждането на способности за използване на безпилотни системи изисква не само придобиване на техника, но и сериозна подготовка на личния състав. Имаме способни военнослужещи, командири и лидери с визия, както и българска индустрия, която може да предоставя тези способности на Българската армия, заяви още премиерът.

Министър-председателят отбеляза, че демонстрираните днес ударни системи са само един елемент от необходимата цялостна способност. Българската армия трябва да развива едновременно способности за наблюдение, разузнаване, комуникации, управление, целеуказване и поразяване. „Необходими са много дронове от различен вид и обхват. Трябва да имаме разузнавателни дронове, дронове за комуникация и мобилни центрове, които да могат да управляват всички тези средства във въздуха. Трябва да имаме и дронове прехващачи за противодействие на ударни безпилотни системи“, посочи премиерът.

Румен Радев подчерта, че развитието на безпилотните способности е част от цялостната модернизация на Сухопътните войски. Вече са извършени необходимите организационни и щатни промени, като са определени военнослужещи с основна мисия подготовка и експлоатация на безпилотни системи. Министър-председателят отбеляза, че придобиването на самоходни гаубици и развитието на способностите за използване на дронове са взаимно допълващи се елементи от цялостната система за отбрана. „Министерството на отбраната има вече начертан план за въоръжение. Трябва да направим всичко възможно да подкрепим тази амбициозна и всеобхватна програма, така че Българската армия да има необходимите способности“, заяви премиерът.

Румен Радев подчерта, че очаква разходите за отбрана в бюджета за 2027 г. да бъдат увеличени като се отчита трудната бюджетна ситуация и необходимостта от намаляване на дефицита. Като аргументи премиерът изтъкна променената среда за сигурност и необходимостта от развитие на отбранителните способности, а също така и от поетите от страната съюзнически ангажименти. Категорично трябва да инвестираме в нашата армия, заяви Радев и посочи, че в момента се обсъждат различни варианти за увеличение на разходите, но все още не може да бъде посочен окончателен процент за 2027 г.

Министър-председателят припомни и дългосрочната цел – разходите за отбрана да достигнат 3,5% от БВП до 2035 г., като изрази надежда това да се случи и по-рано. Темпът ще зависи и от развитието на българската икономика, нейната производителност и възможността за по-бърз икономически растеж.

Във връзка с отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, който днес бе извикан в Министерството на външните работи, министър-председателят Румен Радев заяви, че очаква процедурата да бъде приключена по възможно най-бързия начин и дадените от него указания да бъдат изпълнени. Премиерът посочи, че Министерството на външните работи ще предприеме необходимите действия по установения ред, а институциите продължават да събират информация и да изясняват обстоятелствата около случая. Премиерът отбеляза, че проверките обхващат както конкретни лица, така и свързани с тях бизнеси, активи, имоти и дейности в чужбина. „Едва сега започват да се разплитат много неща и аз се надявам, че ще работим с много по-бързи темпове“, заяви Радев. Премиерът подчерта, че българските институции работят съвместно с партньорски служби за установяване на свързаността между отделни лица и дейности, както и на бизнеси, активи и имоти в чужбина. „Това става бавно, става трудно, но виждате, че вече започва да се получава“, допълни министър-председателят.