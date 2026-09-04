Румен Радев: България няма да бъде част от ескалацията на войната в Украйна, дори и някои партии да настояват за това

„Европа не е конкурс по конформизъм“, заяви премиерът от парламентарната трибуна

България категорично подкрепя нашия водещ съюзник, икономически и инвестиционен партньор Германия, и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на парламентарния контрол, в отговор на въпрос по случая с установения дрон с експлозиви на летището в Лайпциг и подозренията за руска намеса. Премиерът посочи, че българското Министерство на външните работи е било сред първите реагирали във връзка със ситуацията, като е отговорило напълно адекватно.

В същото време министър-председателят акцентира върху въпроса дали използването на произведени в Европа далекобойни оръжия за удари навътре в руска територия също не създава сериозен риск от ескалация. Той призова този въпрос също да бъде оценяван внимателно, а рисковете от подобни действия да не бъдат пренебрегвани.

„Европа не е конкурс по конформизъм“, подчерта Румен Радев от парламентарната трибуна и посочи, че България няма да бъде част от ескалацията, дори и някои партии да настояват за това.

„Трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Неотдавна руски дрон атакува ирански кораб в Каспийско море, хиляди севернокорейски войници се сражават на страната на Русия, колумбийци и всякакви други се сражават на страната на Украйна. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. Трябва най-сетне да настояваме за други неща и България е сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа не може да съществува и без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия“, подчерта още Румен Радев.

Министър-председателят изтъкна още, че в рамките на предстоящите заседания на Европейския съвет България отново ще настоява за „индустриална кохезия“, както и за запазването на приоритетите на ЕС по отношение на традиционните политики, например политиката за сближаване и в селското стопанство.

Осигуряването на равен достъп на българските фирми до Фонда за конкурентоспособност е водещ приоритет на правителството, който премиерът заяви още при първите си срещи с ръководителите на ЕС. „Трябва да работим с българския бизнес, за да може той да се включи в големите европейски вериги на стойност, да може да се включи в големите европейски индустриални проекти. Ние трябва да направим така, че да гарантираме, че българските фирми и българската промишленост ще участват равноправно в този голям Фонд за конкурентоспособност“, подчерта Румен Радев.

Отпадането на санкциите срещу Русия, отнасящи се за доставките на петрол, е въпрос на общоевропейско решение, каза премиерът Румен Радев в отговор на въпрос относно възможността за едностранно решение за внасяне на евтин петрол от Русия. „България като член на ЕС, особено що се отнася до санкциите за енергийните ресурси, няма как без дерогация да вземе такова решение“, подчерта премиерът и добави, че е поставил въпроса при срещите си с лидерите на ЕС. По думите му, ако България действа самостоятелно по отношение на внасянето на петрол от Русия, въпрос на около два месеца е да спре работата на рафинерията в Бургас“. „И от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), и от друга държава ние ще получим моментално санкции, които ще ни изхвърлят от международните пазари за търговия с петрол, както и от всякакви банкови гаранции и световни застрахователни компании“, посочи Радев.

Министър-председателят отговори на въпроси и по вътрешнополитически теми. По въпроса за определянето на нивото на минималната работна заплата през 2027 г., премиерът изтъкна, че разговорът ще се проведе когато станат ясни всички параметри на Бюджет 2027. „Относно минималната работна заплата с финансовия министър искаме да видим капиталовата програма на всички министерства, текущите разходи, какъв резерв ще имаме, възможно е да има и промени по заплащането“, каза Радев. „В момента в Министерството на финансите се преизчислява реалният дефицит за 2025 г. и той, повярвайте ми, изобщо не е 3% за изминалата година“, добави той.

Премиерът коментира също реформата в службите за сигурност и подчерта, че тече процес на дълбока структурна и функционална трансформация. Ръководителите на тези служби следва да запознаят и парламента с готвените промени, когато имат готовност.

„Ще строим автомагистралите „Черно море“ и „Русе-Маказа“, и други, с публично-частно партньорство, на концесии, само че ще го правим на свободен и открит търг на най-изгодна цена и условия“, подчерта министър-председателят по повод информация в медиите, която цитира турския министър на транспорта в коментар, че именно турски фирми ще поемат строителството на АМ „Черно море“. Радев посочи, че е поискал проверка и съгласно наличните документи темата е била обсъждана, сформирана е била и работна група между експерти от България, Турция и Румъния, по време на правителството на Росен Желязков. „Не намирам нещо толкова укоримо в това, което е решило правителството на Росен Желязков, защото явно са търсили бърз начин за изграждането на тази магистрала. Имат право и са го направили, но ние такива преговори изобщо не сме водили“, отбеляза още премиерът Румен Радев.