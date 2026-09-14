Росица Карамфилова към студентите в УАСГ: Най-ценните знания са тези, които ще послужат на обществото

Министърът на околната среда и водите призова бъдещите архитекти и инженери да създават устойчива среда, съобразена с климатичните промени

„Най-ценните знания са тези, които един ден ще послужат на обществото.“ С тези думи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова се обърна към студентите при откриването на новата академична година в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Министър Карамфилова поздрави ректора доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова, преподавателите и студентите и подчерта отговорността на бъдещите архитекти, строители и инженери да създават среда, в която развитието на инфраструктурата върви заедно с опазването на природата.

Тя обърна специално внимание на климатичните промени и необходимостта от адаптация. По думите ѝ последиците вече се усещат чрез наводнения, периоди на безводие, бури и пожари, което поставя нови изисквания пред планирането и изграждането на инфраструктура.

„Като общество трябва да се адаптираме към тези промени, а вие трябва да създадете среда, която е устойчива и отговаря на предизвикателствата там, където живеем“, заяви Карамфилова.

Министърът насърчи студентите да бъдат любознателни, да задават въпроси и да не приемат готовите отговори като единствено възможни. Тя ги призова да вярват в собствените си способности и да преследват целите си въпреки трудностите.

Карамфилова благодари и на академичната общност за усилията, енергията и отдадеността, с които преподавателите допринасят за развитието на студентите и науката.

На церемонията присъстваха още председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, министърът на енергетиката Ива Петрова, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност.

В приветствието си Михаела Доцова подчерта ролята на УАСГ в подготовката на архитекти, инженери, строители и урбанисти и отдаде признание на преподавателите за приноса им към образованието на бъдещите специалисти.