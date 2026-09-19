Росица Карамфилова и посланикът на Италия обсъдиха управлението на водите и кръговата икономика

България и Италия заявиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството в областта на околната среда и обмена на добри практики

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова проведе среща с посланика на Италия в България Марчело Апичела. Сред основните теми бяха управлението на водните ресурси, кръговата икономика, административната среда за бизнеса и възможностите за обмен на опит между двете страни. Срещата се е състояла на 18 септември, потвърждават от МОСВ.

Карамфилова представи приоритетите на правителството в областта на екологията и приетите промени в Закона за водите, които според министерството са насочени към оптимизиране на разрешителните режими и контролната дейност. Тя посочи като цел и намаляването на административната тежест за бизнеса при спазване на екологичните изисквания.

„Нашата цел е реално да облекчим условията за бизнеса без да допускаме компромис с екологичните норми“, заяви министърът. Карамфилова представи и реформата в системата на МОСВ, включително предвижданото единно контролно начало, съсредоточено в регионалните инспекции по околната среда и водите.

Посланик Марчело Апичела от своя страна акцентира върху необходимостта от инвестиции, по-широко използване на цифровите технологии и промяна в подхода към управлението на водите. Той изрази и надежда политическата стабилност в страната да позволи изпълнението на планираните реформи и инициативи.

Двете страни обсъдиха и връзката между водите, храните, енергията и екосистемите. Като възможни платформи за бъдещи съвместни инициативи бяха посочени европейската програма LIFE и Програма „Околна среда“.

В срещата участваха още Нунцианте Караджо, председател на „Конфиндустрия България“, и Андреа Д’Андреа, директор на Италианската търговска агенция в София.