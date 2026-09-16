Росица Карамфилова: Да запалим у децата искрата на любовта към природата

Министърът на околната среда и водите откри учебната година в VIII СУ „Арсени Костенцев“ в Благоевград

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова присъства на откриването на новата учебна година в VIII Средно училище „Арсени Костенцев“ в Благоевград.

В приветствието си тя постави акцент върху възпитаването на отговорно отношение към природата още от ранна възраст.

„Като министър на околната среда много бих искала да запалим у децата искрата на любовта към природата, към нашето утре, към смисъла за това първо да пазим и след това да използваме“, заяви Карамфилова.

Тя пожела здраве и вдъхновение на учениците, преподавателите и родителите, като отправи специален поздрав към първокласниците, за които първият учебен ден поставя началото на нов етап.

Учителите като вдъхновители

В обръщението си министърът подчерта ролята на преподавателите не само в предаването на знания, но и във формирането на ценности и отношение към света.

„На вас, учители, желая да бъдете вдъхновители на тези деца. Нека искрицата на знанието бъде запалена именно тук, в това средище, което е пренесло духа на нашите предци“, каза тя.

По думите на Карамфилова училището е мястото, където знанието и науката дават на младите хора основата, необходима, за да гледат уверено към бъдещето.

Тя пожела на преподавателите да усещат признателността на своите възпитаници и да продължават да им „отварят прозореца към света“.

На тържественото откриване присъстваха още кметът на Благоевград Методи Байкушев, областният управител Васил Трендафилов, народният представител Рашко Динков и други официални гости.

Неврокопският митрополит Серафим отслужи водосвет за здраве и благополучие по повод началото на новата учебна година.