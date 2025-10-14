Росен Карадимов: Въвеждането на еврото е повод КЗК да започне анализи в редица икономически сектори

Въвеждането на еврото е повод Комисията за защита на конкуренцията да започне анализи в редица сектори на българската икономика.

Започнахме с два ключови сектора – на храните и фармацията, като скоро ще представим междинни данни от проучването на пазара на хранителни продукти от първа необходимост. Това заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов на Годишната среща на местните власти. Той участва в пленарната сесия „Финансов хоризонт 2026“. Събитието се организира от Националното сдружение на общините в Република България.

По думите на доц. Карадимов в българската икономика има тежки структурни деформации – резултат на приватизацията и извършвани концентрации, които ще се покажат през анализите на икономическите сектори.

Председателят на КЗК припомни, че в рамките на секторния анализ на храните бе изискана информация от близо 50 търговски вериги и търговци на дребно, управляващи около 500 търговски обекта в 25 града в страната. Към анализа Комисията присъедини данни от Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите, по силата на споразумението, което трите институции подписаха за съвместен контрол и координация в процеса по въвеждане на еврото. Добавена бе и информацията от КНСБ от наблюдението на цените на хранителните стоки.

„КЗК няма пряко отношение към нивото на цените, както няма и правомощия в Закона за въвеждане на еврото. Независимо от това установихме много добър синхрон с КЗП и НАП и съвместната ни работа дава добри резултати“, посочи Карадимов. Той заяви, че анализът на КЗК за месеците юни, юли и август е установил, че няма покачване на цените на основни хранителни продукти в големите търговски вериги. В същото време обаче данните сочат, че маржът на надценка варира между 50% и 90%.

Карадимов даде за пример и появилата се информация за покачване на цената на олиото. По указания на премиера Комисията за защита на конкуренцията, Министерството на земеделието и храните, Агенция „Митници“ и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата извършиха проверки и установиха, че няма предпоставки за промяна на цената на олиото. „Когато четири институции обменят информация и я обявят публично, всеки, който би опитал да злоупотреби, е под прожекторите на това съвместно изявление на държавата“, категоричен бе Карадимов.

По инициатива на КНСБ Комисията започна и детайлна проверка на пазара на млечните продукти. „В този сектор има търговци с над 80% пазарен дял в изкупуване на млякото“, заяви председателят на КЗК.

