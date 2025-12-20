Рождественски концерт в Софийската света митрополия

С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, в зала „Екзарх Стефан“ в сградата на Софийската св. митрополия, се състоя Рождественски концерт, в който участие взеха семинаристи от Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ с диригент Николай Георгиев, хор „Бодра смяна“ при „Софийския национален дворец на децата“ с диригент Александър Кочков, детски църковен хор „Св. Серафим Софийски“ с диригент Анелия Кочева, децата от неделното училище при столичния храм „Св. Троица“, кв. „Св. Троица“ с ръководители Станислава Ламбова и Женета Иванова, децата от неделното училище при столичния храм „Св. Климент Охридски“, кв. „Люлин“ с преподавател Надежда Мирчева, децата от неделното училище при столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“ с ръководител Наталия Донкова, смесена група от неделните училища при столичните храмове „Св. архангел Михаил“, кв. „Симеоново“, „Св. Троица“, кв. „Гео Милев“, както и от 138-о СУ „Проф. Васил Златарски“ с ръководител Нели Сеизова и Магдалена Ангелова, деца от 107 ОУ „Хан Крум“ с ръководител Павлина Чочова и директор Данко Калапиш, деца от 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ с ръководител Ана Янкова, деца от неделното училище при храма „Успение Богородично“, с. Драгичево с ръководител Елена Дюлгерова, като концертът завърши с изпълнението на деца, ръководени от протойерей д-р Сава Кокудев.

В края на Рождественската програма Негово Светейшество се обърна към децата, родителите и преподавателите, като изказа благодарност за техните трудове и усърдие в подготовката на празничния концерт, и сподели:

„В предпразничните дни на големия Господски празник Рождество Христово цялата земя се подготвя да изживее радостта на празника. Виждаме украсените улици и площади, виждаме украсените витрини с намаление на стоките. Виждаме украсените телевизионни студия с гирлянди и играчки. Слушаме празнични програми, песни за празника. Мнозина от вас очакват, особено малките, да получат подаръци, подготвят се и за тази радост. Но в същото време, като православни християни, ние знаем, че радостта на Рождество Христово не е външна. Каквито и подаръци да получим, те ще овехтеят; каквито и песни да чуем, ежедневието ще ги похаби. Колкото и блясък да има по улиците, ако в сърцето ни я няма радостта, този блясък с нищо не ни ползва.

А каква е радостта на празника? Радостта на празника е тази, че Господ Иисус Христос почете нас, човеците, като стана един от нас. В Негово лице всички човеци имаме възможността да придобиваме непоклатим мир, какъвто светът не може да даде. Имаме възможност да придобиваме любов, каквато с никакви външни средства или условия не може да дойде в сърцата ни. Имаме възможност да се приобщаваме и да живеем такъв живот, какъвто светът няма.

И именно защото го няма – нямаше го у човеците след грехопадението, затова и Господ Иисус Христос дойде, за да ни обогати с пълнотата на Божествените дарове, каквито Той по природа има.

Ние, човеците, често се гледаме в огледалото – как ще се срешем, каква прическа ще направим, какви дрехи ще облечем, измерваме се кой колко пари има, колко къщи, какви придобивки е успял да придобие за себе си. Но Господ не гледа така на човека. Той гледа имаме ли това, което ни е донесъл, имаме ли вярата, кротостта и смирението, имаме ли послушанието, имаме ли любовта и милосърдието, имаме ли великото търпение, което устоява на всякакви житейски бури. Ако ги нямаме, колкото и да сме външно богати, колкото да се опитваме да се разсеем с външния блясък, душата ни винаги ще остава пуста.

Като православни християни обаче, ние се стараем да се обогатяваме чрез вярата в Спасителя – нашия Господ Иисус Христос. Той дойде, стана човек, претърпя всичко, понесе немощите, излекува болестите, претърпя злобата, омразата на света, пострада, умря за нас и възкръсна, за да можем да имаме това, което Той като Бог притежава по природа“.

По традиция, за всички участници бяха приготвени подаръци от г-жа Татяна Попова – собственик на фирма „Аванти“. За своето безкористно и щедро дарителство тя бе удостоена от Негово Светейшество със сребърен медал с образа на Света София – Премъдрост Божия.

Текст: Михаил Тасков

Снимки: Весела Игнатова

